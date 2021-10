Nestlé: Vegane Alternativen zu Ei und Shrimps

Unter der vegan/vegetarischen Marke Garden Gourmet präsentierte Nestlé die beiden Produkte vEGGie und Vrimp, die noch in diesem Jahr in ausgewählten Geschäften in Deutschland und der Schweiz getestet werden.

Die pflanzliche Ei-Alternative Garden Gourmet vEGGie wird aus Sojaprotein hergestellt und enthält Omega-3-Fettsäure. Das in der 300-Milliliter-Packung angebotene dickflüssige Produkt entspricht sechs Eiern. Verwenden kann man vEGGie etwa zum Herstellen von Omelette oder als Backzutat. In Europa trägt das Produkt den Nutri-Score A.Die Garden Gourmet Vrimp wiederum basieren auf einer Kombination von Algen, Erbsen und Konjakwurzel. Laut Nestlé haben die veganen Shrimps-Alternativen eine "unverwechselbare Textur und den Geschmack von saftigen tierischen Garnelen. Sie eignen sich perfekt für Salate und Poke Bowls, Pfannengerichte, Frittiertes und mehr." Ein Glas Vrimp enthält 95 Gramm vegane Garnelen und trägt in Europa den Nutri-Score B.Hergestellt werden die beiden Neuprodukte im Nestlé Produkt- und Technologiezentrum (NPTC) in Singen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg. Getestet werden sie nun in ausgewählten Lebensmittelgeschäften in Deutschland und in der Schweiz.Nestlé baute das Angebot an pflanzlichen Ersatzprodukten laufend aus und kündigt dies auch für die Zukunft an. Zuletzt hatte man etwa das Produkt Garden Gourmet Vuna vorgestellt. Es ist dies eine vegane Thunfisch-Alternative, die aktuell in Deutschland, der Schweiz, Italien und den Niederlanden erhältlich ist.