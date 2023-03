Start-ups mit innovativen Geschäftsmodellen und Produkten stehen bei "Unleashed", dem ersten europäischen Förderprogramm für Start-ups rund ums Haustier, im Fokus. Am 16. März findet das dazugehörige Networking-Event erstmals in Linz statt.

"Unleashed" ist das erste europäische Förderprogramm für Start-ups rund ums Haustier. Es richtet sich an Start-ups mit innovativen Produkten und Geschäftsmodellen, die das Leben von Haustieren und Menschen, die sie lieben, bereichern. Derzeit läuft die vierte Ausgabe des 2019 von Purina ins Leben gerufenen Start-up Accelerators. Beim Networking-Event am 16. März 2023 in Linz bringt Unleashed erstmals Gründer:innen und Investor:innen mit einer Leidenschaft für Haustiere aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen. Das Ziel der Veranstaltung: Eine aktive Pet-Start-up-Community aufzubauen, Wissen über relevante Technologien der Zukunft auszutauschen und gemeinsam innovative Lösungen für Haustiere und ihre Besitzer:innen zu entwickeln.