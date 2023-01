Der britische Sänger und Songwriter ist der neue Markenbotschafter der Katzenfuttermarke Felix von Purina (Nestlé).

Robbie Williams ist die neue Stimme von Felix, dem Katzencharakter und Markenbotschafter der gleichnamigen Marke von Nestlé Purina. Dazu wurde diese Woche der neue Song des Entertainers und seines tierischen Freundes europaweit vorgestellt. Inspiriert von seinen eigenen Katzen, leiht Robbie Williams darin im Rahmen der Kampagne "It's great to be a cat" Felix seine Stimme. Robbie Williams und Kater Felix sind im Zuge der digitalen Kampagne ab sofort auf YouTube, Social Media und Spotify zu sehen und zu hören.