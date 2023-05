Bereits zum vierten Mal wurde der Milchlandpreis "Goldene Bella" verliehen. 33 Betriebe begaben sich heuer ins Rennen um den niederösterreichischen Milchlandpreis. Neben der Produktion von bester Qualitätsmilch fließen auch Faktoren wie das Betriebsumfeld, das Engagement als Botschafter:in für Milch und Milchprodukte, betriebswirtschaftliche Aspekte sowie zahlreiche Kennziffern der Milchviehherde in die Bewertung mit ein.

Goldene Bella an typischen Milchviehbetrieb in Nöchling

Der erste Platz "Die goldene Bella" ging an Helga und Anton Temper aus Mitterndorf in der Gemeinde Nöchling, Bezirk Melk. Familie Temper spiegelt mit einer Herde von rund 30 Milchkühen den typischen Milchviehbetrieb in Dorflage wider. Die Landwirte setzen zudem seit Jahren auf eigenen Strom durch eine Photovoltaikanlage. Der zweite Platz, "Silberne Bella" ging an Lukas Pechgraber aus Waidhofen an der Ybbs. Über die "Bronzene Bella" konnten sich Elisabeth und Markus Hobel aus der Waldviertler Gemeinde Martinsberg freuen.