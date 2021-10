NÖM: Elektromobile Molkerei

Um den klimaneutralen Betrieb zu fördern, installiert die NÖM in Kooperation mit dem Verbund zwölf Ladesäulen am Produktionsstandort Baden.

Schon seit 2015 setzt NÖM auf Ökostrom aus 100 Prozent österreichischer Wasserkraft. Jetzt stellt das umweltbewusste Unternehmen auch die Unternehmensflotte auf emissionsfreie Mobilität um und setzt dabei auf Business-Charging, die Komplettlösung von Verbund.

"Als ökologischer Vorreiter haben wir in den vergangenen Jahren in den Bereichen Wasser, Energie, Verpackung und Recycling zahlreiche Maßnahmen umgesetzt und viel erreicht. Mit Business-Charging von Verbund haben wir uns für eine Contracting-Lösung entschieden, die uns völlig risikofrei und ohne bürokratischen Aufwand den Einstieg in die klimaneutrale Mobilität ermöglicht", sagt Josef Simon, NÖM Vorstand Produktion & Technik.