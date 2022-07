Mit einem symbolischen Spatenstich eröffneten die Vorstände und die Marketingleiterin der NÖM die Baustelle zur Produktionserweiterung am klimaneutralen Standort der Molkerei in Baden.

"Mit dieser Investition in die Produktionserweiterung sichern wir langfristig nicht nur die Milchabnahme unserer regionalen Familienbetriebe, sondern schaffen auch neue 25 weitere Arbeitsplätze für die Region", betont Alfred Berger, Vorstand der NÖM AG. Josef Simon, Vorstand Produktion und Technik, zu der Expansion: "Es ist essenziell in 'state of the art' Abfüll- und Verpackungstechnik zu investieren, um unseren Handelspartnern in Österreich und über die Grenzen hinaus, innovative Produkt- und Verpackungskonzepte anbieten und diese mit nachhaltigem Wirtschaften umsetzen zu können."