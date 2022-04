Die NÖM AG wurde neu als österreichischer Leitbetrieb zertifiziert und somit unter anderem für ihr Engagement in Sachen nachhaltiger Unternehmenserfolg ausgezeichnet.

Rintersbacher erläutert, dass die NÖM sämtliche Erwartungen, die man einem Leitbetrieb gegenüber hat, "in jeder Hinsicht zu 100 Prozent" erfülle. Als Vermarkter für die Produkte von rund 2.500 Milchbauern spiele die NÖM eine Schlüsselrolle für den wirtschaftlichen Erfolg des ländlichen Raums in Niederösterreich, dem Burgenland und Teilen der Steiermark und sei gleichzeitig auch ein wichtiger Investor in dieser Region. "Darüber hinaus arbeitet sie aber auch vorbildlich im Sinne einer verbesserten Nachhaltigkeit, sie ist bereits seit 2016 die erste klimaneutrale Molkerei Österreichs und Innovationen wie die zu 100 Prozent recyclebare Milchflasche geben der gesamten Branche wichtige Impulse. Und nicht zuletzt ist die NÖM wirtschaftlich so erfolgreich, dass sie heute in Österreich praktisch ein Synonym für hochwertige Milchprodukte ist", meinte die Geschäftsführerin bei der Übergabe der Zertifizierungsurkunde.