NRDS: Das neue "normal"

Die vegane Eismarke Nomoo präsentiert sich im neuen selbstbewussten Look, philosophiert über das Wort "normal" und launcht cremige Fruchtsticks.

Nicht nur in Österreich wird in letzter Zeit viel über die Bedeutung des Begriff "normal" diskutiert und philosophiert. Auch die deutsche Eismarke Nomoo stellt sich die Frage: "Was ist schon normal?". Und wie hat sich der Begriff in den letzten Jahren verändert? Während es beispielsweise bei der älteren Generation nur sonntags Fleisch gab, aßen viele in den letzten Jahrzehnten jeden Tag Fleisch, heute verzichtet man wieder vermehrt darauf. "Der Begriff 'Normal' steht Kopf, auch deswegen sind wir bei Nomoo sehr offen für Neues oder Andersartigkeit", betont Rebecca Göckel, Co-Gründerin von Nomoo, eine vegane Eisalternative. Deshalb steht die Eismarke selbstbewusster denn je für das Anliegen ein, viel mehr als eine vegane Alternative zu sein und veganes Eis neu zu denken und das "neue Normal" deutlicher hervorzuheben. Denn vegan soll nicht Verzicht bedeuten, gleichwohl geht es aber auch um Nachhaltigkeit, Tierwohl und das eigene Wohlbefinden.

Vegan-Logo in den Vordergrund

Dieses Selbstbewusstsein soll sich nun auch im neuen Look wiederfinden. Die Eisbecher stellen die Eiskugel und die natürlichen Zutaten, aus der sie gewonnen wird, in den Vordergrund. Auch das Vegan-Logo rückt in den Mittelpunkt. "Endlich trauen wir uns als vegane Eismarke auch, das Vegan-Logo ganz vorne zu platzieren.Das hätte vor ein paar Jahren noch viele abgeschreckt", so Rebecca Göckel. Insgesamt möchte man durch das neue Design Emotionen erzeugen und zu einer "Love-Brand" werden, wie CMO Laura Stube erklärt. "Ob Nachhaltigkeit, Tierwohl oder das eigene Wohlbefinden, es gibt viele Gründe, die für Nomoo sprechen. Aber am Ende zählt ein extrem überzeugender Geschmack. Und genau deshalb haben wir Nomoo so formuliert, um selbst die lautstärksten Vegan-Skeptiker:innen zu überzeugen und ihnen ein WOW zu entlocken. Veränderung, nicht mit gehobenem Zeigefinger, sondern mit gehobenen Eislöffeln. Eine Bauchentscheidung mit weitreichend guten Folgen."