NürnbergMesse/Frank Boxler

Im Februar 2024 kommt die Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel - Biofach - zurück. Diesmaliger Kongressschwerpunkt ist die Kraft von Geschlechtergerechtigkeit für eine nachhaltige Zukunft.

Vom 13. bis 16. Februar 2024 findet die Biofach, die weltweit größte Messe für ökologische Konsumgüter, in Nürnberg statt. Jedes Jahr rücken die International Federation of Organic Agriculture (IFOAM) und der nationale ideelle Träger, der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), ein Thema in den Fokus des Kongresses. Im Messezentrum Nürnberg richtet der Biofach-Kongress den Blick dieses Mal auf die transformative und gestaltende Kraft von Frauen im Lebensmittelsektor und ihre wichtige Rolle für eine nachhaltigere Zukunft des Ernährungssystems. Darüber hinaus lädt er zum Diskutieren, Gestalten und Networken ein.