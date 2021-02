Biofach & Vivaness 2021: Die Bio- und Naturkosmetik-Community traf sich heuer vom 17. bis 19. Februar bei einem ausnahmsweise rein digitalen Branchentermin.

Um das Austauschbedürfnis der umtriebigen Bio- und Kosmetikbranche zu befriedigen, organisierte die NürnbergMesse heuer ein überaus erfolgreiches dreitägiges eSpecial der Biofach & Vivaness. Dieses bot 775 Sessions, darunter Kongresse, Ausstellerpräsentationen und Round-tables. Insgesamt präsentierten 1.442 Ausstellern aus aller Welt ihre Highlights insgesamt 13.800 registrierten Teilnehmern aus 136 Ländern. Wie groß das Austauschbedürfnis der Branche war, belegen aber nicht nur die Teilnehmerzahlen, sondern auch die Tatsache, dass über 400.000 Chatnachrichten und mehr als 10.000 Video-Meetings ausgetauscht worden sind. Großen Anklang fand auch in diesem Jahr der Biofach und Vivaness Kongress. Einen Spitzenwert bei der Teilnehmerzahl erzielte laut den Veranstaltern der Termin "Der deutsche Bio-Markt – Zahlen, Fakten, Analyse 2021", bei dem mehr als 700 Teilnehmern lauschten.

Petra Wolf, Mitglied der Geschäftsleitung, NürnbergMesse ist zufrieden mit dem digitalen Branchenevent: "Das Messe-Duo ist zugleich emotionaler und persönlicher Ort der Begegnung und des Austausches als auch Business- und Wissensplattform. Wir sind glücklich, dass wir mit dem diesjährigen digitalen Format eine Pandemie-konforme Alternative anbieten konnten, und vor allem darüber, dass alle Akteure diese so gut angenommen haben. Gleichzeitig fiebern wir jetzt schon dem nächsten Jahr entgegen, denn, 2021 haben wir gesagt 'Lets e-meet before we re-meet' und auf dieses persönliche Wiedersehen freuen wir uns jetzt schon alle ganz besonders."



Biofach & Vivaness 2022 Das nächste Mal trifft sich die internationale Bio- und Naturkosmetik-Branche vom 15. - 18. Februar 2022 - diesmal von Dienstag bis Freitag.

Die Messetrends, die sich im Bio-Bereich 2021 herauskristallisiert haben, sind pflanzenbasierte Produkte, zuckerreduzierte und zuckerfreie Produkte, Nahrung mit Zusatznutzen, ebenso wie Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Bei der Naturkosmetikmesse Vivaness standen indes im Fokus: Waterless Beauty, Me Time & Comfort, Safe Beauty und Circular Beauty. Aus den über 500 eingereichten Neuheiten haben die Teilnehmer erneut ihre Favoriten mit dem Best New Product Award ausgezeichnet.

Die Sieger finden Sie hier:

Gewinner Biofach & Gewinner Vivaness