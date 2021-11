Oechsle Display Systeme : 65 Jahre Ochsle

Die Plakatrahmen des Display-Herstellers gehören seit 50 Jahren zum Look des LEHs.

Was 1956 mit Isolatoren und Zählergehäuse für die Elektroindustrie und Fadenspulen für die Textilindustrie begann, wurde bald zu einem Urgestein des modernen LEH. Das von Hermann und Rosa Oechsle gegründete Unternehmen ist nämlich für die in den 70ern entworfenen Plakatrahmen verantwortlich, die bis zum heutigen Tag gerne über Schütten und Körbe im Handel prangen. In zweiter Generation als Familienunternehmen geführt, bezog der Hersteller 1989 den Standort im deutschen Leipheim (nahe Ulm), 2009 eröffnete die neue Spritzerei, 2015 erhielt das Verwaltungsgebäude ein weiteres Stockwerk mit großem Showroom für Kunden und 2018 wurde im Zuge einer eigenen Lkw-Umfahrung mehr Fläche für Logistik und Versand geschaffen. Ochsle Die Plakatrahmen von Ochsle - weit verbreitet und allseits bekannt.