Das Bio-Hanföl der Ölmühle Fandler wurde über den Verlag Schrot&Korn von 100 Verbrauchern bewertet und mit dem Prädikat „Bestes Bio 2020“ ausgezeichnet.

Bereits zum zweiten Mal hat der deutsche bio verlag Schrot&Korn seine Leser zu Produkten in 14 Kategorien befragt. 700 ausgewählte Bio-Käufer haben so 30 verschiedene Bio-Produkte unter die Lupe genommen, getestet und bewertet. Dabei konnte das Bio-Hanföl der Ölmühle Fandler die 100 Tester als eines von nur drei österreichischen Produkten vollends überzeugen und wurde als "Bestes Bio 2020" prämiert."Wir sind wirklich stolz darauf, dass unser Bio-Hanföl von Schrot & Korn als Bestes Bio 2020 ausgezeichnet wurde und sehen es als Bestätigung dafür, dass es sich auszahlt, mit erfahrenen Pressmeistern, hohem Rohstoffeinsatz und dem schonenden, aufwändigen Stempelpressverfahren kaltgepresste Bio-Öle herzustellen", freut sich Julia Fandler.Bio Hanföl befindet sich schon seit Langem im Sortiment der Ölmühle Fandler, aber erst in den letzten Jahren hat es sich durch einen Imagewandel zu einem Kundenliebling bei Fandler gemausert. Dabei zeichnen das Öl ein grasiger Duft, viele wertvolle Inhaltsstoffe und eine vielfältige Einsetzbarkeit aus. "Den Hanf für unser Bio-Hanföl haben wir über die letzten Jahre mit Bauern in Österreich wieder angesiedelt – ein Projekt, an dem wir gemeinsam gewachsen und auf das wir nun auch miteinander stolz sind. Die Auszeichnung 'Bestes Bio' erfüllt uns mit großer Freude und bestätigt, dass wir mit unserem traditionellen Stempelpressverfahren das Beste aus der Frucht herausholen“, zeigt sich Geschäftsführer Peter Schloffer Stolz über den Erfolg seines Herzensprojektes.