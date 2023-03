Ölz: Erstmals mehr als 1.000 Beschäftigte

Ölz

Die Erweiterung des Zubaus am Ölz-Standort Dornbirn-Wallenmahd wurde im Jahr 2022 schrittweise in Betrieb genommen.

Durch die Inbetriebnahme des Zubaus in Dornbirn-Wallenmahd stockte Ölz der Meisterbäcker im Jahr 2022 die Mitarbeiteranzahl um 69 Personen auf.

Auch bei der Bäckerei Ölz war das Jahr 2022 durch starke Preissteigerungen im Rohstoff- und Energiebereich gekennzeichnet, sodass es bei den Produkten zu Preiserhöhungen kam. In Summe erzielte man 2022 einen Umsatz von 240,2 Millionen Euro, was einem Plus von 12,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Angestiegen ist zuletzt aber auch die Anzahl der Mitarbeitenden auf aktuell insgesamt 1.040, da im Vorjahr nach rund zweijähriger Bauzeit die Erweiterung des Standorts Dornbirn-Wallenmahd schrittweise in Betrieb ging. Die Bäckerei Ölz verfügt damit nun über zwei zusätzliche Produktionslinien - eine für die Herstellung von Hefeteigprodukten und eine für Toast- bzw. Sandwich-Brote. Durch den Ausbau kamen ebenfalls 4.000 zusätzliche Palettenplätze neu hinzu sowie eine Automatisierung der Palettierung. "Wir haben mit dem Zubau eine der modernsten und nachhaltigsten Bäckereien Europas geschaffen. Die verdichtete Bauweise, ein ausgeklügeltes Energiekonzept sowie ergonomisch verbessertes Arbeiten waren uns dabei besondere Anliegen und Teil unserer bestehenden, umfassenden Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltiges Wirtschaften", betont Geschäftsführer und Miteigentümer Bernhard Ölz.