Kapazität am Limit

Auch, dass das von Kopf vorgeschlagene Abfallentsorgungssystem um 60 Millionen Euro günstiger sein soll, als ein Pfandsystem, erschließen sich Steger nicht: "Es ist völlig unklar, auf welcher Annahme dies basiert. Die offizielle Studie der Bundesregierung zeigt deutlich, dass ein Pfandsystem die kostengünstigste und umweltfreundlichste Variante ist. Diese Fakten sind also längst klar."Eine Meinung, der sich die Österreichische Pfand Gesellschaft anschließt. Deren Geschäftsführer Christian Abl: "Die von der WKO vorgeschlagene Erweiterung des Holsystems – also eine einheitliche Sammlung von Kunststoffverpackungen direkt bei Haushalten und öffentlichen Gebäuden im gelben Sack oder in der gelben Tonne – führt vor allem im urbanen Raum zu einer Verteuerung der Betriebskosten des Systems. Für die Sammlung und Sortierung von Wertstoffen würden die Konsumentinnen und Konsumenten dann verstärkt zur Kasse gebeten werden."Abl zufolge scheitert die WKO-Methode auch an den Kapazitäten der heimischen Entsorgungsbetriebe: "Österreich hat immer noch nicht genug Sortieranlagen und auch bei den Recycling-Kapazitäten bleibt einiges aufzuholen. An diesem Grundproblem unserer Kreislaufwirtschaft geht die WKO mit ihrem Plan vorbei. Es sei daran erinnert, dass die Österreicherinnen und Österreicher alleine im letzten Jahr an die 161.000 Tonnen Leichtverpackungen gesammelt haben. Gleichzeitig liegen die Kapazitäten der teilweise veralteten und überlasteten Sortieranlagen bei rund160.000 Tonnen. Unsere Sortieranlagen sind im Durchschnitt zwölf Jahre alt und nur ein Drittel davon ist mit sensorbasierter Technologie ausgestattet. Hier bedarf es dringender Investitionen, die in den letzten Jahren nicht ausreichend getätigt wurden."Es gibt seitens der ÖPG aber nicht nur Kritik, denn die genauere Erfassung des Gewerbeabfalls und die Optimierung des ökologischen Verpackungsdesigns werden durchaus begrüßt.