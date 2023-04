Österreichische Hagelversicherung

Durch Frost geschädigte Marillenblüten

Laut Österreichischer Hagelversicherung ist rund ein Drittel der heimischen Obstfläche, also rund 4.000 Hektar, von Frostschäden betroffen.

Aufgrund der überdurchschnittlich warmen Temperaturen im März ist die Vegetation heuer weiter vorangeschritten als sonst. In der Wachau spricht man von einem um mehr als 14 Tage früheren Vegetationsfortschritt als im 10-Jahres-Durchschnitt. Gleichzeitig gab es in den letzten Tagen in disponierten Lagen im Burgenland, in Niederösterreich und der Steiermark Nächte mit bis zu minus acht Grad Celsius.