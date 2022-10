Österreichischer Sekt: Relevanz steigt

Christine Miess

Das Schaumweinregal ist international. Doch der österreichische Sekt muss sich hinter Champagner und Co. nicht verstecken. Die Anstrengungen der heimischen Sektkellereien und Sekt produzierende Winzer tragen Früchte, immer mehr Menschen greifen zum prickelnden Genuss aus Österreich.

Österreich ist ein Bierland. Dennoch entdecken immer mehr Menschen auch prickelnde Schaumweine für sich. 167,2 Millionen Euro wurden im MAT 22/36 (Nielsen, LEH + DFH inkl. H/L) verkauft. In der Menge betrachtet ist der Markt zwar etwas rückläufig, was aber nach dem Hoch in den letzten zwei Jahren nicht wundern darf. Treiber ist aber nach wie vor Sekt. Marktführer ist hier ein internationaler Schaumweinanbieter, dennoch können sich auch die österreichischen Sektkellereien und Sekt produzierende Winzer über wachsendes Interesse freuen, was auch bedeutet, dass die Anstrengungen der letzten Jahre für mehr Bewusstsein für Herkunft, Qualität und Vielfalt der heimischen Schaumweine Früchte tragen. "Es war ein sehr aktives Jahr – im Veranstaltungsbereich wurde allgemein viel nachgeholt, das Österreichische Sektkomitee konnte dieses Angebot sehr gut nützen, durch das Abhalten zahlreicher Masterclasses in Österreich und Deutschland, aber beispielsweise auch durch eine große Sekt Austria-Bar auf der Weinfachmesse VieVinum. Aber auch an zahlreichen Kooperationen wurde gearbeitet und Schulungsunterlagen sind in Aufbau, die Anfang nächsten Jahres präsentiert werden sollen. Es wird also an vielen kleinen Rädchen gedreht", so Dagmar Gross, Geschäftsführerin des Österreichischen Sektkomitees.





Einer jüngsten Studie von Schlumberger in Zusammenarbeit mit dem market institut zufolge achten bereits 60 Prozent der befragten Österreicher beim Kauf von Schaumweinen auf das Herkunftsland, ein knappes Drittel so gut wie immer. Für 50 Prozent ist es wichtig, dass der Schaumwein aus österreichischen Trauben hergestellt und in Österreich produziert worden ist. Begründet wird diese Entwicklung mit dem Willen, regionale Produzentinnen und Produzenten zu unterstützen, aber auch mit steigender Wertschätzung für österreichische Qualität.

Das Österreichische Sektkomitee Das Jahr 2013 gilt als Wendepunkt in der Geschichte des österreichischen Sekts. Schon zuvor hatten sich Sektkellereien und Sekt produzierende Winzer mit gleichermaßen großem Engagement der qualitativen Weiterentwicklung des österreichischen Sekts gewidmet. Nun schlossen sie sich unter dem Dach des Österreichischen Sektkomitees zusammen, um fortan einen gemeinsamen Weg zu gehen. Derzeit gibt es 12 Mitglieder. Vorsitzender ist aktuell Schlumberger-Geschäftsführer Benedikt Zacherl, die Position der Geschäftsführerin hat Dagmar Gross inne.



Im Zuge der Neuregelung der Beitragsstruktur wurde das Österreichische Sektkomitee in die Aktivitäten der Österreich Wein Marketing integriert. Gemeinsam mit der ÖWM werden Marktforschung und Marketingmaßnahmen umgesetzt. Auch die Entwicklung weintouristischer Aktivitäten ist Teil dieser Zusammenarbeit.