Mit einem neuen Veranstaltungsformat starteten die österreichischen Sekthersteller am 17. Oktober in die diesjährige Sekthochsaison. Dabei ging es um rot-weiß-roten prickelnden Genuss, Food-Paring und einen fachkundigen Austausch. Mit Wolfgang Rosam wurde ein neuer Sektbotschafter ernannt.

Méthode Traditionelle produzieren. "

Food-Pairing und After-Work

Vergangenes Jahr stellte das Österreichische Sektkomitee die neue Sektverordnung mit ebenso neuer Sektpyramide vor. Aus "Österreichischer Sekt g.U. Klassik" sollte "Sekt Austria" (und in weiterer Folge "Sekt Austria Reserve" und "Sekt Austria Große Reserve") werden. Damit wollte man das rot-weiß-rote Qualitätsversprechen noch weiter in den Fokus rücken und auch jene Produzenten mit einschließen, die nicht nach derDas Wort Sekt ist anders wie zum Beispiel Prosecco, Franciacorta oder Champagne nicht unverwechselbar mit einer Herkunft verbunden. Mit Sekt Austria ist völlig klar, um welche Herkunft es sich handelt. Damit haben die Konsumentinnen und Konsumenten absolute Klarheit, dass es sich um ein Produkt handelt, das zu 100 Prozent in Österreich entstanden ist und außerdem von einer eigenen Verkosterkommission sensorisch geprüft wurde", stellt Geschäftsführerin Dagmar Gross klar. Dieses Jahr wurde nun auch das Veranstaltungsformat angepasst, dass die alljährliche Sekt-Hochsaison einläutet. Mit "It’s Sekt o’clock" hat es nicht nur einen neuen Namen, sondern auch einen neuen Auftritt und Lebendigkeit bekommen.Bereits am frühen Nachmittag konnten sich Fachbesucher durch die prickelnde Bandbreite von Sekt Austria und österreichischem Sekt kosten - 32 Hersteller stellten ihr Angebot vor. Dabei ging es nicht nur um die Vielfalt der Produzenten und die Bandbreite an Geschmäckern, sondern auch um die Einsatzmöglichkeiten von Sekt. Denn der eignet sich nicht nur zum Anstoßen, sondern beispielsweise auch als Speisebegleiter.