OMV: Heimische Produkte in Viva Shops

OMV Viva baut die Zusammenarbeit mit österreichischen Lebensmittelproduzenten weiter aus. Seit fünf Jahren kooperiert man mit Haubis, neuerdings auch mit Berger Schinken.

1994 wurde der erste Viva Shop in Oberwart eröffnet. Schon damals war für den Tankstellenshop klar, dass man mit heimischen Produzenten zusammenarbeiten wolle, beteuert man bei OMV Viva. Eine der erfolgreichsten Kooperationen mit der niederösterreichischen Familienbäckerei Haubis feiert nun ihr fünfjähriges Bestehen. "Als wir 2016 das erste Haubis Gebäck verkauft haben, wurde eine wertvolle Grundlage für neue Genusskreationen geschaffen. Anfangs stand vor allem klassisches Gebäck im Vordergrund, 2018 folgte aber schon das erste Croissant mit Zotter Schokoladenfüllung. Dabei sind wir besonders stolz auf die Produktvielfalt der Haubis-Kreationen, die sich ideal als Kaffeebegleitung für einen genussvollen Start in den Tag oder als Zwischenmahlzeit eignen", betont Gernot Gollner, Leiter des OMV Tankstellengeschäfts in Österreich. Mit der Zotter-Kreation ist ein weiteres österreichisches Unternehmen mit an Bord, genauso wie mit dem Social Business Unverschwendet und dem Unverschwendet Weckerl, ein frisches Olivensandwich mit einem Brotaufstrich aus Tomaten und Zucchini, die vor dem Wegwerfen gerettet wurden. Auch in der Feinkost sind österreichische Produzenten zu finden. So arbeiten OMV und Haubis für das Viva Vulcano Weckerl mit Kümmel und Karree auch mit dem steirischen Traditionsunternehmen Vulcano zusammen.



Apropos Feinkost: Eine ganz neue Zusammenarbeit sind die Viva Shops nun mit Berger Schinken eingegangen. Seit Beginn der Kooperation finden regelmäßig Gastro-Schwerpunkte mit saisonalen Schinkenvariationen von Berger statt. Die Geschmacksrichtungen reichen dabei von Spargel- über Cranberry- bis hin zu Trüffel-Schinken. Außerdem liefert Berger Leberkäse in sieben Sorten. "Sowohl kalt als auch heiß ist unser Leberkäse im Semmerl ein wahrer Genuss. Man schmeckt die Heimat. Wir freuen uns, gemeinsam mit der OMV Viva ein breites Publikum an 186 OMV Viva Shops in Österreich zu erreichen und damit den mobilen Konsumentinnen und Konsumenten einen Klassiker in vielen verschiedenen Variationen für unterwegs zu bereiten", so Berger.