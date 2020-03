Oppo Brothers: Oppo-Eis für Österreich

Das britische Eisunternehmen stellt seine Produkte pünktlich zum Frühlingsauftakt auch auf dem österreichischen Markt vor. Oppo-Eis ist ab sofort in allen Spar-Märkten erhältlich.

Oppo ist eine Lifestylemarke der englischen Brüder Harry und Charlie Thuillier. Ihr Eis ist in Großbritannien bereits in aller Munde, nun erobert es auch den Eismarkt hierzulande - und das obwohl es kalorienarm und zuckerreduziert ist. Damit möchten die beiden ein Zeichen setzen und den mit Zucker übersättigten westlichen Menschen die Möglichkeit geben, ohne schlechtes Gewissen Süßes essen zu dürfen. Alle Zutaten sind sowohl qualitativ hochwertig und haben einen natürlichen Ursprung. Dabei beinhalten die Sorten natives, unraffiniertes Kokosöl, ohne Einsatz chemischer Hilfsmittel, sowie frische Milch von Weidekühen direkt aus der Nähe der Produktionsstätten. Statt Zucker wird Stevia verwendet. Je nach Sorte wird die Oppo-Eiscreme zudem mit zuckerfreier, belgischer Schokolade, vitaminreichem Fruchtfleisch und exotische Früchte wie Baoba ergänzt. Das Salted Caramel-Eis beinhaltet wiederum eine ganz besondere Zutat – die peruanische Lucuma-Frucht. Das "Gold der Inkas" verleiht dieser Sorte ihre Karamellnote.In Österreich sind die vier Geschmacksrichtungen Vanilla Pecan Praline (Vanille-Pekannuss-Praline), Salted Caramel (Eis mit Salzkaramell- und Lucumageschmack), Colombian Chocolate & Hazelnut (Kolumbianische Schokolade & Haselnuss) und Raspberry & Vanilla (Himbeere & Vanille) ab sofort in allen Spar, Eurospar und Interspar Filialen in Österreich erhältlich.