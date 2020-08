Original Beans launcht die erste plastikfreie, kompostierbare Verpackung für Kuvertüre-Beutel, die vor allem in der Gastronomie für die Herstellung von Desserts genutzt werden.

2012 entwickelte der Hersteller von nachhaltiger Bio-Schokolade eine kompostierbare und damit plastikfreie Verpackung für Schokoladentafeln. Darin war man eigenen Angaben zufolge das erste Unternehmen der Welt. Nun haben die innovativen Niederländer auch die weltweit erste plastikfreie, kompostierbare Verpackung für Kuvertüre-Beutel auf den Markt gebracht.

"Es gibt nur eine Lösung, um zu verhindern, dass Plastik in der Natur landet", sagt Philipp Kauffmann. "Wir müssen Plastik vermeiden". Daher sind ab sofort alle Original Beans Verpackungen aus nachhaltigen Papierquellen hergestellt. Sie sind damit natürlich, erneuerbar und Garten-kompostierbar und können auch im Papiermüll entsorgt werden. Die Qualität der Schokolade soll nicht unter der neuen Verpackung leiden. Um sie vor Licht und Sauerstoff zu schützen enthält die Folie eine dünne Aluminiumschicht (0,02 %). Sie verlangsamt den Abbau der Folie um einige Tage, stört die Bio-Kompostierbarkeit aber in keiner Form, so Kauffmann. Denn Aluminium sei eines der häufigsten Metalle in der Erdkruste und komme in der Natur in den Böden vor. Nach unabhängigen Labortests und Analysen mit vergleichbaren Einzelhandelsfolien, sei die neue Folie mehr als 80 Prozent umweltfreundlicher als alle derzeit am Markt verfügbaren Verpackungen, heißt es in einer Unternehmensaussendung.