Die im Jahr 1989 bei der Ottakringer Brauerei eingeführte grüne Schulterflasche wird seit April 2021 sukzessive aus dem Vertrieb genommen. Man setzt somit im 0,5-l-Mehrwegbereich ab sofort auf die in Österreich am weitesten verbreitete braune NRW-Flasche.

Einst war sie ein USP, die grüne 0,5-l-Schulterflasche von Ottakringer, in die man sowohl das Helle, den Radler oder auch das alkoholfreie Null Komma Josef füllte. Doch da grüne Bierflaschen bei den Österreichern immer mehr gleichgesetzt werden mit Einwegflaschen, landeten diese immer öfter im Altglascontainer. Daran änderte auch der zuletzt am Halsetikett angebrachte Hinweis "Pfandflasche" nichts. Laut Ottakringer-Geschäftsführer Tobias Frank kam von zwei ausgegeben Mehrwegflaschen nur mehr eine zurück. Daher entschied man sich für den Umstieg auf die in Österreich am weitesten verbreitete Mehrwegglasflasche im Bierbereich, die braune 0,5-l-NRW-Flasche. Eine Entscheidung, die auch vom LEH sehr positiv aufgenommen wurde, wie Frank bemerkt. Muss man doch in Zukunft nicht mehr die speziellen Ottakringer-Flaschen quer durch ganz Österreich führen, was auch gut zur Nachhaltigkeitsstrategie von Ottakringer passt, so Frank. Im Bereich der 0,33-l-Flaschen bleibt jedoch alles beim Alten. Sprich im Einwegbereich hat die grüne, schlanke Flasche mit dem Ottakringer-Reliefschriftzug weiter Bestand. Die in der Gastronomie angebotene 0,33-l-Mehrwegflasche wird weiterhin die grüne Schulterflasche sein.