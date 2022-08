Ottakringer Brauerei

Die Ottakringer Brauerei nutzt ihr in den Sommermonaten durchgeführtes Bierfest als Inspirationsquelle für neue Produkte.

Seit Anfang Juli können Besucher des Ottakringer Bierfestes am Firmengelände in Wien-Ottakring Feedback zu drei Sorten geben, die exklusiv am Ottakringer-Bierzirkus-Stand erhältlich sind. Zur Auswahl stehen folgende Biere:

- Hopfenkarussell: Ein kaltgehopftes Lager mit 4,2 Volumsprozent Alkohol und 10,9 Grad Plato Stammwürze.

- Sonnentanz: Ein sonnengelbes, vollmundiges Lager mit 3,8 Volumsprozent Alkohol und 10,9 Grad Plato Stammwürze.

- Bierspritzer: Ein mit Soda gemischtes India Pale Ale mit 3,0 Volumsprozent Alkohol und 7,0 Grad Plato Stammwürze.