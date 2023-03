Ottakringer Brauerei

Mit ihrer neuen Marken-Kampagne will sich die Ottakringer Brauerei als unterhaltsam, einzigartig und mutig präsentieren.

"Uns kannst du gernhaben!" So lautet der Claim der neuen Marken-Kampagne von Ottakringer, die gemeinsam mit der Kreativagentur Obscura entwickelt wurde. Sie umfasst einen Spot, zahlreiche Out-of-Home-Aktivitäten (Plakate, City Lights, Werbewände, Straßenbahn-Branding) sowie Digital-Werbung. Dabei will man zeigen, dass man - auch in Anspielung auf die Herkunft, den 16. Wiener Gemeindebezirk - nicht 08/15, sondern 08/16 ist - sprich unterhaltsam, einzigartig und mutig.