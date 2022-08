Das Verkostungs-Event in London hat das Ottakringer Zwickl zum besten Bier seiner Art und zum Landesgewinner gekürt.

In Ottakring knallen die Kronkorken: Insgesamt sieben erste Plätze und jeweils zwei Silber- und Bronze-Medallien gab es für die Ottakringer Brauerei im Rahmen der World Beer Awards 2022. Das Ottakringer Zwickl darf sich nun offiziell das beste Zwickl der Welt nennen. Der internationale Gewinner bei der Gesamtkategorie "Lagerbiere" kommt dieses Jahr allerdings aus Deutschland von der Brauerei Aying Franz Inselkammer und heißt Celebrator Doppelbock.



Harald Mayer, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei, weiß den internationalen Zuspruch zu schätzen: "Es freut uns besonders, dass unser Bio-Zwickl und so viele weitere unserer Biersorten nicht nur die Expertenjury aus Europa, den USA und Asien überzeugen konnte, sondern auch tagtäglich bei unseren Kundinnen und Kunden großen Anklang finden. Alle Gewinnerbiere und natürlich auch unser Bio-Zwickl sind in unserem Ottakringer Shop, bei unserem Bierfest noch bis 2. September, sowie auch im Handel erhältlich."