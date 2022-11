Quasi als winterliches Gegenstück zum sommerlichen Bierfest gibt es heuer am Gelände der Ottakringer Brauerei erstmals einen Weihnachtsmarkt.

"In Wien gibt es viele Weihnachtsmärkte - große wie kleine und jeder mit seinem eigenen Flair. In diesem Jahr kommt mit dem 'Ottakringer Weihnachtszauber' ein neuer dazu und damit auch der erste Weihnachtsmarkt in einer Brauerei." Mit diesen Worten bewirbt die Ottakringer Brauerei ihre neue Veranstaltung, die vom 24. November bis zum 23. Dezember 2022 immer Donnerstag bis Sonntag bei freiem Eintritt stattfindet. An den Donnerstagen und Freitagen hat man von 15 bis 22 Uhr geöffnet, an Samstagen von 11 bis 22 Uhr und an Sonntagen von 11 bis 20 Uhr.