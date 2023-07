Africa Studio - stock.adobe.com

Während der Covid-Effekt langsam nachlässt, kommt die Teuerung stark zum Tragen. Der Pasta-Markt ist in Bewegung, vor allem, was die Preise angeht, der Absatz leidet. CASH hat sich die Zahlen und Preisentwicklungen von Pasta, Pesto und Co genauer angesehen.

In den USA ist es eines der beliebtesten Gerichte, in Italien ein Frevel: Macaroni and Cheese. Die Italiener:innen wollen sich dieser Verunglimpfung ihrer weltweit bekannten Küche stellen und die