Austria Pet Food in Pöttelsdorf feiert sein 10-jähriges Bestehen, mitsamt Spatenstich für die Erweiterung des Werkes.

Austria Pet Food in Pöttelsdorf feiert sein 10-jähriges Bestehen, gleichzeitig erweitert das burgenländische Unternehmen mit einer Investition von circa 35 Millionen Euro sein Werk zu einem der modernsten und größten in Europa. Im heurigen Jahr wird ein Umsatz von zirka 57 Millionen angestrebt, am Standort sind mittlerweile knapp 100 Mitarbeiter:innen beschäftigt. Der Fokus werde künftig verstärkt auf hochwertigen Pate/Allmeat-Rezepturen in der Dose liegen. Die Fertigungskapazität wird von knapp 60.000 Tonnen pro Jahr auf bis zu 90.000 Tonnen steigen, heißt es in der Aussendung des Unternehmens. Damit werden 50 neue Arbeitsplätze geschaffen. Mitte April wurde bei einem Festakt und mit mehr als 100 Vertreter:innen aus Wirtschaft und Politik der Spatenstich für die Produktionserweiterung gesetzt und auf die vergangenen Jahre zurückgeblickt.