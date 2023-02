PET to PET: 1,3 Milliarden Flaschen recycelt

www.andibruckner.com

Im Jahr 2022 wurde das Areal von PET to PET im burgenländischen Müllendorf um 19.000 Quadratmeter erweitert.

Die PET to PET Recycling Österreich GmbH hat 2022 die Verarbeitungsmenge um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

32.900 Tonnen PET-Material aus rund 1,3 Milliarden Flaschen verarbeiteten die Anlagen von PET to PET im Vorjahr und stellten damit einen neuen Recycling-Höchstwert auf. Um dieses Mengenplus von 20 Prozent bewältigen zu können und um auch für die kommenden Jahre gut aufgestellt zu sein, erweiterte man im Vorjahr das Betriebsgelände in Müllendorf in der Nähe von Eisenstadt um 19.000 Quadratmeter. Im Zuge dessen kamen archäologische Funde aus der Bronzezeit zum Vorschein, die bei der 15-jährigen Bestandsfeier von PET to PET am 23. September 2022 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurden.