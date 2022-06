CanisBowl Vet Selection gewinnt Staatspreis Marketing 2022 in der Kategorie Young Business.

Canisbowl Vet Selection, das erste individualisierte Bio-Hundefutter entwickelt und produziert in Österreich, überzeugte die Fachjury im Sonderpreis Young Business beim diesjährigen Staatspreis Marketing. Der innovative Marketingansatz liegt voll im Trend und entspricht den aktuellen Konsumentenbedürfnissen. "Die Covid-Krise hat bei vielen Hundebesitzern zu einem Umdenken geführt, die nun noch stärker auf die Gesundheit ihrer Vierbeiner achten. Bedarfsgerechte und individuelle Ernährung rückt daher immer mehr in den Fokus. Regionale Bio-Qualität gewinnen mehr und mehr an Relevanz", so Martina Steinberger-Voracek, Gründerin und Geschäftsführerin des Unternehmens.