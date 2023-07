Pink Lady: Ein Apfel auf der Überholspur

womue - stock.adobe.com

In der abgeschlossenen Vermarktungssaison 2022/23 haben die Clubsorten Pink Lady und PinKids gegenüber dem Vorjahr ein europaweites Absatzplus von drei Prozent auf 180.000 Tonnen erzielt.

Laut Unternehmensaussendung konnte Pink Lady in der letzten Vermarktungssaison in Europa "seine Führungsposition im Premiumsegment festigen". In konkreten Zahlen gab es 2022/23 gegenüber dem