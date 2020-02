Plan Design präsentiert einen Kaffeevollautomaten, der mit speziellem Design, modernster Technik und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit einen neuen Meilenstein in der Kunden- und Mitarbeiterbetreuung bilden soll.

"Der Concierge" ist ein von Günter Vrecun entwickeltes Mobiliar, das in der Basisversion aus einem Kaffeevollautomaten und einem Wasserspender besteht und in insgesamt sechs Varianten angeboten wird. Er glänzt dabei nicht nur mit einem modernen Design, einer hochwertigen Ausstattung und einem flexiblen Gestaltungsspielraum - es wird an die jeweils vorhandenen Räumlichkeiten angepasst - sondern vor allem auch mit einem hohen Nachhaltigkeitsanspruch. Der verwendete Kaffee stammt zu 100 Prozent aus Fait Trade Anbau. Außerdem wird auf Kunststoff-Verbrauchsartikeln zur Gänze verzichtet, stattdessen werden Trinkflaschen und Becher aus Porzellan angeboten. Durch die Verwendung eines Durchlaufkühlers beim Wasserspender kann der Stromverbrauch zudem um 90 Prozent reduziert werden. Für jeden ausgelieferten Concierge wird auf einem großen Areal im Grünen in Schlüßlberg/Bezirk Grieskirchen ein spezieller seltener Obstbaum gepflanzt, jeder Baum wird mit dem Logo der jeweiligen Firma gekennzeichnet. Die ersten 100 Bäume werden im Frühjahr 2020 gepflanzt.Der Anspruch: "Der Concierge" soll die Kundenbetreuung revolutionieren. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Concierge für zahlreiche Unternehmen zu einem unverzichtbaren Bestandteil im Bereich der Kundenbetreuung zu machen", betont Günter Vrecun. "Die Betreuung der Kunden mit erlesenem Kaffee und hochwertigem Wasser ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Der Concierge soll zum Kommunikationszentrum von Unternehmen werden", ergänzt Geschäftspartner Richard Füßlberger.Vrecun und Füßlberger starten nun mit der Markteinführung. 2020 sollen 90 Automaten ausgeliefert werden, so das Ziel. "Der Concierge" ist ab einer Monatsmiete von 180 Euro erhältlich und kann für die Dauer von drei bis fünf Jahren gemietet werden. Dabei wirbt Plan Design damit, dass keine Kapitalbindung, keine Belastung des Kreditrahmens, keine Anzahlung, Vorsteuerabzugsfähigkeit und Abschreibung der monatlichen Mietrate als steuerlicher Aufwand Vorteile des Geschäftsmodells sind und damit für Unternehmen unterschiedlichster Größenordnung geeignet sind.