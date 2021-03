Der Schweizer Hersteller Planted Foods hat in einer Finanzierungsrunde über 15 Millionen Euro sichergestellt, nun wird expandiert.

Planted hat den erfolgreichen Abschluss seiner Series A-Runde bekannt gegeben. Das im Juli 2019 gegründete Spin-off der ETH Zürich stellt rein pflanzliche Fleischprodukte her. Die Series A-Finanzierungsrunde wird von Vorwerk Ventures und Blue Horizon Ventures angeführt, durch sie sind 17 Millionen Franken (umgerechnet 15,38 Millionen Euro) zusammen gekommen.

"Seit der Gründung haben wir das Team, die Marke, das Produkt, die Verbraucher- und Einzelhandelsakzeptanz mit sehr viel Interesse verfolgt und sind über die großen Fortschritte sehr angetan. Daher freut es uns umso mehr, dass wir diese Series A-Investitionsrunde mit anführen konnten. Blue Horizon Ventures und Planted teilen die gleichen Werte und ich freue mich sehr, dem Verwaltungsrat beizutreten", so Michael Kleindl, Gründer und Managing Partner von Blue Horizon Ventures.

Planted verkauft seine Produkte in über 3.000 Einzelhandelsgeschäften in der Schweiz (Coop und Migros), Deutschland (Edeka) und Österreich (Spar). Zudem beliefert Planted hunderte Foodservice-Partner und bietet B2C-Verkäufe über den eigenen Online-Shop an. "Wir freuen uns darauf, mit der aktuellen Finanzierung unsere internationale Präsenz zu stärken, unsere Produktpalette zu erweitern und unser Partnernetzwerk auszubauen", so Pascal Bieri, Mitgründer von Planted. Um der steigenden Nachfrage nach neuen, nachhaltigen Lebensmitteln gerecht zu werden, wird Planted zudem erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung tätigen. Die Weiterentwicklung von Fermentierungstechnologien unterstützt dabei, die Produkte in Struktur und Geschmack kontinuierlich zu verbessern.