Planted

Die Geschäftsführung von Planted bilden Lukas Böni, Christoph Jenny, Judith Wemmer und Pascal Bieri.

Das Food-Tech-Start-up Planted stellt mit einem neuartigen Ansatz natürliches, bio-strukturiertes Fleisch aus alternativen Proteinen wie Erbsen, Sonnenblumen und Hafer her. Heute ist es eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen für alternative Proteine in Europa.

Im Sommer 2019, im selben Jahr als Beyond Meat an die Börse ging, brachten vier Studenten der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich eine Fleischalternative auf den M