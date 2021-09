Am 14. und 15. Dezember 2021 lädt die Private Label Manufactures Association (PLMA) zu ihrer alljährlichen Messe ins Amsterdamer RAI Exhibition Centre.

"Ich freue mich sehr, wieder dieses Stimmengewirr von Ausstellern und Besuchern zu hören. Wir alle haben die Energie und die Dynamik von realen Messen echt vermisst", meint PLMA-Präsidentin Peggy Davies. Konkret wird es wieder am 14. und 15. Dezember 2021 so weit sein, wenn am Amsterdamer Ausstellungsgelände die nächste Auflage der Messe "World of Private Label" über die Bühne geht. Möglich macht dies nicht zuletzt eine von der niederländischen Regierung kürzlich verkündeten Lockerung der Reisebeschränkungen und Social-Distancing-Maßnahmen. Die PLMA betont, dass man ein eigenes Sicherheitskonzept inklusive extra breiter Gänge vorbereitet hat.Aktuell haben sich bereits 1.700 Eigenmarkenhersteller aus 65 Ländern für die Messe als Aussteller angemeldet. Die PLMA erwartet sich bis Dezember noch einen Anstieg auf rund 2.000 Aussteller, darunter 45 nationale und regionale Gruppenstände aus 30 Ländern. Die ausgestellten Produkte werden traditionell die Bereiche gekühlte und tiefgekühlte Lebensmittel, Trockensortiment, Getränke sowie Non-Food-Ware und Haushaltsgegenstände umfassen. In der Sonderschau "New Product Expo" - zentral untergebracht am Messegelände im Elicium-Gebäude - wird man hunderte neu am Markt erhältliche Produkte speziell ins Zentrum rücken. Zudem werden hier die Gewinner der PLMA 2021 International "Salute to Excellence Awards" ausgestellt.