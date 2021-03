Vom 14. bis 15. Dezember 2021 soll im RAI-Ausstellungszentrum in Amsterdam die Fachmesse der PLMA nicht als Digital-, sondern als Präsenz-Veranstaltung über die Bühne gehen.

Die letzte Messe der Private Label Manufacturers Association (PLMA) fand vom 1. bis 4. Dezember 2020 nur online statt. Mehr als 1.000 ausstellende Unternehmen aus 60 Ländern sowie fast 2.000 Handelseinkäufer beteiligten sich daran. Laut PLMA wurden damals mehr als 2.500 umfangreiche Videogespräche zwischen einzelnen Gesprächspartnern geführt und über 15.000 virtuelle Visitenkarten ausgetauscht.

2021 will man nun wieder ein physisches Event abhalten. Doch der ursprünglich geplante Termin am 18. und 19. Mai 2021 kann aufgrund der nach wie vor stark ausgeprägten Coronaviruspandemie nicht eingehalten werden. Der neue Termin lautet jetzt 14. bis 15. Dezember 2021 im RAI-Ausstellungszentrum in Amsterdam.

"Wir freuen uns sehr, 2021 wieder eine persönliche Messe abzuhalten, auch wenn diese später als ursprünglich geplant ist. Die Ausstellungsfläche wird an die neuen Regeln für soziale Distanzierung angepasst und gleichzeitig der verfügbare Raum maximiert, um die bestmögliche persönliche Erfahrung zu bieten", sagt PLMA-Präsidentin Peggy Davies. Sprich es wird etwa extra breite Gänge, Hygiene-Toolkits bei den Ständen und ein sicheres Catering-Konzept geben.

Auf der letzten physischen Fachmesse für Handelsmarken im Jahr 2019 stellten 2.700 Unternehmen aus 70 Ländern in Amsterdam aus. Sie konnten 15.000 Besucher aus 120 Ländern der Welt begrüßen.