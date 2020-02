Die Kärntner Privatbrauerei Hirt feiert das langjährige Bestehen und schließt 2019 mit einem soliden Ergebnis ab.

Das 750. Geschäftsjahr kann die Privatbrauerei Hirt mit einem Umsatz von 33 Millionen Euro abschließen. Das entspricht einem Plus von 5,3 Prozent. Während sich der Biermarkt in Österreich als wenig dynamisch erweist, kann die Brauerei dank der hohen Exportquote von 19,1 Prozent dennoch wachsen.Zum Firmenjubiläum sagt Niki Riegler, Geschäftsführer und Eigentümer: "Für echtes Bier braucht es aber mehr als nur Tradition. Ebenso bedeutsam sind Regionalität, hervorragende Rohstoffe, ursprüngliches Handwerk und echte Leidenschaft. Diese fünf ‚Zutaten’ machen unser Bier seit Generationen so besonders."Im Jubiläumsjahr gibt es ein neues Design für die Etiketten von Hirter Bier. Ab April gibt es zudem ein Sammelgewinnspiel und am 16. Mai feiert die Brauerei das langjährige Bestehen mit einem öffentlichen Fest.