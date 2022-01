Positives Fazit der Privatbrauerei Zwettl: Trotz schleppendem Gastro-Absatz wurde der Gesamtausstoß erneut gesteigert.

210.000 Hektoliter Getränke hat die Privatbrauerei Zwettl im vergangenen Jahr produziert, das entspricht einem Plus von 2,24 Prozent gegenüber 2020. Der Großteil davon - 195.200 Hektoliter Bier, plus 1,14 Prozent - entfällt auf Bier in verschiedenen Varianten. Dabei liegt der Gastronomieabsatz bei 55 Prozent vom Vorkrisenniveau (Vergleich 2019), dafür hat sich der Bierkonsum stark in die eigenen vier Wände verlagert. Entsprechend überproportional konnte die Privatbrauerei im LEH wachsen. Der Fassbier-Absatz blieb somit auf dem Vorjahresniveau, bei den Bierflaschen gab es ein sattes Plus von 14 Prozent. Das 2021 gelaunchte Jubiläums-Bier "Das Schwarze" performte entsprechend gut. "Wir mussten in unserer langjährigen Unternehmensgeschichte schon durch viele Höhen und Tiefen gehen – und jetzt eben durch das zweite Jahr in Folge mit Corona. Dennoch bleiben wir wie gewohnt optimistisch und richten den Blick in die Zukunft", zieht Karl Schwarz, Geschäftsführer und Inhaber der Waldviertler Traditionsbrauerei in Zwettl sowie der Bierwerkstatt Weitra, ein Jahres-Resümee. : Christoph Kerschbaum Karl Schwarz, Geschäftsführer und Inhaber der Waldviertler Traditionsbrauerei in Zwettl sowie der Bierwerkstatt Weitra