Philipp Lipiarski

V.l.n.r.: Alfred Sturm (Obmann EZG Edelkorn), Rudolf Damberger (Marketingleiter Privatbrauerei Zwettl), Landwirtin Anja Gastinger, Heinz Wasner (Braumeister Privatbrauerei Zwettl), Landwirt Harald Fuchs und Wolfgang Gwiß (Geschäftsführer Raiffeisen-Lagerhaus Waidhofen a.d. Thaya)

Dank Züchtungserfolgen in den letzten Jahren werden in der Privatbrauerei Zwettl mittlerweile bereits 40 Prozent regionale Winterbraugerste eingesetzt.

Die bereits im Herbst ausgesäte Wintergerste kann die Feuchtigkeit der kühleren Monate bereits nutzen, während Sommergerstensaatgut erst zwischen Februar und April in den Boden kommt und die Pflanzen somit viel stärker Trockenheit und Hitze ausgesetzt sind. Zudem ist die Braufähigkeit von Wintergerste dank Züchtungserfolgen in den letzten Jahren beständig gestiegen. All dies führte bei der Privatbrauerei Zwettl in den letzten Jahren zu einer Umstellung der Braugerstenstrategie. "Früher haben wir 20 Prozent Winterbrau- und 80 Prozent Sommerbraugerste eingesetzt - nun arbeiten wir mit einem 40:60-Mix", erklärt Heinz Wasner, Braumeister der Privatbrauerei Zwettl.