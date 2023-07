Verpackungen aus Karton nehmen in der Diskussion rund um die Kreislaufwirtschaft einen besonderen Stellenwert ein. Der bevorstehende Zusammenschluss zu einem Verband Pro Carton soll den Stellenwert der Faltschachtelindustrie weiter bekräftigen.

Die Mitglieder von CEPI Cartonboard und Pro Carton werden nach einer zwölfmonatigen Konsultationsphase zu einem Verband unter dem Namen Pro Carton firmieren.

Die Mitglieder von CEPI Cartonboard und Pro Carton, der Europäischen Vereinigung der Karton- und Faltschachtelindustrie, werden voraussichtlich im Jahr 2024 zum Verband "Pro Carton" zusammengeführt, nachdem alle rechtlichen Verfahren erfolgreich abgeschlossen wurden. Die Entscheidung zum Zusammenschluss erfolgte bei der Jahreshauptversammlung der Verbände Mitte Juni in Brüssel. Ziel ist es mit diesem Schritt, eine "effektivere und effizientere Vertretung mit einer stärkeren Stimme in und für die gesamte Karton- und Faltschachtelindustrie zu schaffen", heißt es in einer Aussendung.