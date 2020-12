Beim Pro Carton/Propak-Marketingevent wurden die Sieger des diesjährigen Carton Austria Award gekürt.

Der Voting-Preis ging an den ISE Analyzer EC Cartridge, dessen Design von AR Packaging Graz stammt. Die von Metsä Board hergestellte Kartusche für medizinische Produkte hilft, die Verwendung von Kunststoff zu reduzieren, indem der flüssige Inhalt in einem möglichst dünnen Plastik-Beutel geliefert werden kann, der vom Karton gestützt wird. Eine Schnittstelle ermöglicht das einfache Anschließen an Blutanalysegeräte. Durch den Einsatz von Karton fällt wesentlich weniger medizinischer Abfall an, der verbrannt werden muss - die Außenhülle kann nämlich recycelt werden. AR Packaging Graz Das ISE Analyzer EC Cartridge hat den Voting-Preis des Carton Austria Awards 2020 gewonnen.