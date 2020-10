Die P&G Managerinnen Astrid Teckentrup und Gabriele Hässig hatten gemeinsam mit Global Digital Women im Rahmen der P&G Diversity-Aktivitäten eine Präsenzveranstaltung für Frühjahr 2020 geplant, nun wurde sie komplett digital durchgeführt und war ein voller Erfolg.

"Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht gedacht, diese Interaktion der Teilnehmer war einfach gewaltig", zieht Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit bei Procter & Gamble Bilanz ihrer ersten rein digitalen Konferenz. Zum Thema "Umbruch - Ready for Change" lauschten 290 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht nur den hochkarätigen Key-Notes (Verena Pausder, Hubertus Meyer-Burckhardt, Ranya Shamoon, Baron Witherspoon und Brigitte Zypries), sondern sie chatten um die Wette – mit den Referenten, aber auch untereinander. Österreich war im Panel "Verantwortung neu gedacht" mit Maria Rauch-Kallat vertreten.

Der Livestream erfolgt über die Plattform Hopin, die über eine sehr angenehme Chat-Funktion verfügt. Sogar ein gemeinsames Abendessen war in die Konferenz integriert: Die Teilnehmer erhielten vorab ein Rezept, die Promi-Köchin Verena Lugert zeigte, wie es geht. Die Konferenz fand in Kooperation mit Tijen Onaran, CEO Global Digital Women statt. Die P&G Managerinnen Astrid Teckentrup und Gabriele Hässig hatten mit Onaran im Sommer 2019 im Rahmen der P&G Diversity-Aktivitäten eine Präsenzveranstaltung für Frühjahr 2020 geplant. Doch dann kam Corona und sie begannen die Veranstaltung komplett digital zu denken. "Wir wollten unsere Themen Equality, Nachhaltigkeit und Change unbedingt auch in diesem Jahr diskutieren", erzählt Hässig.



Urban Zintel

„Wir wollten unsere Themen Equality, Nachhaltigkeit und Change unbedingt auch in diesem Jahr diskutieren“, erzählt Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit bei Procter & Gamble.

Wie hält man Teilnehmer einen Tag lang vor dem Computer?

Für Hässig war der Schlüssel zum Erfolg wieder einmal Diversität: Global Digital Women und Procter & Gamble kommen aus so verschiedenen Welten, brachten so unterschiedliche Referenten und Themen ein, was die Konferenz so spannend machte."Das Wichtigste war, wir haben ausschließlich digital gedacht", sagt Tijen Onaran, die sich auch nicht erinnern kann, dass sie eine derartige starke Interaktion der Teilnehmer jemals erlebt hatte. "Kein Mensch setzt einen Abend und einen Tag lang vor einen PC. Da muss man – wie im TV-Format – Highlights bieten, um die Menschen wieder anzulocken." Was Onaran besonders gefreut hat: "Die Teilnehmer haben nicht nur gechattet, sondern auch die sozialen Medien genutzt." Was vor allem daran liegen dürfte, das die Hälfte der Teilnehmer aus dem Netzwerk der Global Digital Women kam, die andere aus dem Netzwerk von P&G. Diversität pur in Zeiten der Pandemie.