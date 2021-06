Damit stärkt der Konsumgüterkonzern die Lieferfähigkeiten für den Einzelhandel in der DACH-Region.

Procter & Gamble investiert rund 70 Millionen Euro in den Ausbau seiner beiden Distributionszentren in Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) und Crailsheim (Baden-Württemberg). Neben der Ausweitung der Lieferkapazitäten für den deutschsprachigen Markt, sollen damit auch die Direktlieferungen an Kunden in anderen Ländern sowie für standortübergreifende Lieferungen in andere Distributionszentren in Europa und darüber hinaus gestärkt werden, heißt es aus dem Konzern. Nach dem Ausbau - voraussichlich im Jahr 2023 - wird das Distributionszentrum Crailsheim ein automatisiertes Hochregallager beinhalten, während Euskirchen um ein automatisiertes Lager erweitert wird.