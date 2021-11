Auch in diesem November ruft die Movember Foundation Männer dazu auf, sich einen Schnurrbart wachsen zu lassen mit dem Ziel, dadurch Gespräche über das wichtige Thema Männergesundheit anzuregen.

Weltweit sterben Männer im Schnitt 4,5 Jahre früher als Frauen und das oftmals aus Ursachen, die teilweise vermeidbar sind, etwa weil Krankheiten verschwiegen, verdrängt oder verschleppt werden. Gerade die schwerwiegendsten Gesundheitsprobleme von Männern, wie die mentale Gesundheit sowie Prostata- und Hodenkrebs, sind Themen über die Männer zu wenig sprechen. Allein in Österreich begehen Statista zufolge rund 800 Männer pro Jahr Suizid, rund 1.200 Männer sterben laut Statistik Austria jährlich an Prostatakrebs während knapp 400 Männer jährlich an Hodenkrebs erkranken. Und dennoch scheinen offene Gespräche über wichtige Gesundheitsthemen bei vielen Männern nach wie vor ein Tabu zu sein. Dabei wäre es im Sinne der Bewusstseinsbildung und Prävention sogar lebensrettend, seine Erfahrungen mit anderen zu teilen.

Die Procter & Gamble-Marke Gilette ist auch heuer offizieller Partner der Aktion Movember und ruft unter dem Motto "Das ist dein MO-Ment" dazu auf, sich im November einen Moustache wachsen zu lassen, Spenden zu sammeln und Aufmerksamkeit zu erregen. Den Movember-November nahm Gilette daher zum Anlass, gemeinsam mit Movember eine Studie über Männergesundheit in Auftrag zu geben. Im Rahmen einer repräsentativen YouGov-Umfrage wurden im August 2021 in der DACH-Region online über 2.000 Männer ab 18 Jahren befragt. Laut den aktuellen Ergebnissen, sprechen die meisten Männer (72 %) zwar recht offen über leichte Beschwerden – schwerere Erkrankungen, ob mental oder physisch, werden als Thema allerdings nach wie vor gemieden (20 %). Nichtsdestotrotz wünschen sich zwei Drittel der Männer in Österreich eine offenere Gesprächskultur. Für 80 Prozent der Befragten ist zudem die mentale Gesundheit – nicht zuletzt aufgrund der Covid-Pandemie – in der Öffentlichkeit relevanter geworden.

Spenden leicht gemacht





Mit jedem Kauf einer Gillette Movember-Aktionspackung wird 1 Euro an Movember gespendet. Folgende Gillette Movember-Aktionspackungen sind ab sofort im österreichischen Handel erhältlich: Gillette ProGlide Monochrome in schwarz und weiß: 12,99€ (UVP) und Gillette Styler: 19,99€ (UVP).