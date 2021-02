P&G lanciert das erste nachhaltige Nachfüllsystem für Shampoo der Marken Pantene Pro-V, Head & Shoulders und Herbal Essences. Letztere wird in Österreich vorerst nicht erhältlich sein.

Procter & Gamble geht einen Schritt weiter und beschleunigt seine nachhaltigen Verpackungsziele für die Haarpflegemarken von 2030 auf 2021. Dazu führt der Konsumgüterriese im April 2021 in Österreich, Deutschland und der Schweiz das neue Nachfüllsystem "Refill the Good" ein. Das System umfasst die Marken Pantene Pro-V und Head & Shoulders und Herbal Essences und bietet jeweils eine langlebige Nachfüllflasche aus 100 Prozent Aluminium und einem recycelbaren Nachfüllpack, der 60 Prozent weniger Plastik enthält als Standard-Shampooflaschen. In Österreich kommen vorerst nur die Refiller von Pantene Pro-V und Head & Shoulders auf den Markt.



Durch die jahrelange Verwendung der wiederbefüllbaren Flaschen kann die Zahl der neu produzierten Plastikflaschen verringert werden. Jürgen Dornheim, Direktor nachhaltige Verpackungen und Innovation bei Procter & Gamble, erklärt: "Unser Ziel ist es, sowohl Kunststoff zu reduzieren als auch eine langlebige Option anzubieten, die man sicher im Badezimmer benutzen kann. Aluminium vereint all diese Attribute: Es ist langlebig, rostet nicht und ist recycelbar. Darüber hinaus kann es sicher im Bad verwendet werden, da es stabil ist und nicht zerbrechlich, wie zum Beispiel Glas. Unsere Nachfüllpacks werden aus Mono-PE-Material hergestellt und sind recycelbar."

P&G

Das Unternehmen hat 2016 begonnen, die Verwendung von Neuplastik in seinen Verpackungen kontinuierlich zu reduzieren. Für die Shampoo- und Pflegespülungsflaschen von Pantene Pro-V und Head & Shoulders wird ab April 2021 das Neuplastik zu 40 Prozent durch recycelten Kunststoff ersetzt. Die Flaschen von Herbal Essences enthalten dann bereits 100 Prozent recycelten Kunststoff, da sie aus PET-Material bestehen. "Plastik im Kreislauf zu führen ist uns ein großes Anliegen. Denn dies schont die natürlichen Ressourcen und spart CO 2 . Deshalb macht Procter & Gamble seine Verpackungen recyclingfähig und steigert kontinuierlich den Anteil von recyceltem Kunststoff über die große Bandbreite seiner Verpackungen hinweg", schildert Katharina Marquardt, Direktorin Wissenschaftskommunikation und Nachhaltigkeit bei P&G D-A-CH.