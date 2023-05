ProctyClean: Alles für den A...

Markus Wache

Mit ProctyClean steht Bernhard Moss für die anale Intimpflege ein.

Gesundheit für den analen Bereich ist das zentrale Anliegen von ProctyClean. ­Dabei geht es nicht nur um Hygiene und Pflege, sondern auch um Aufklärung und Enttabuisierung. Mit einem Augenzwinkern nehmen sich Bernhard Moss dieser wenig beachteten Kategorie an und haben damit die Jury in der Kategorie Non-Food überzeugt.

Über Hämorrhoiden, Analfissuren oder Jucken am After zu sprechen, ist zugegeben nicht unbedingt sexy. Und dennoch ist es wichtig. Jeder 5. über 40 Jahren hat mit „Po-blemen“ zu kämpfen, wie Gründer und CEO Bernhard Moss erklärt. Eine adäquate Analhygiene kann hier Abhilfe schaffen. Mit einer von den beiden Ärzten Ludwig und Hannes Römhild entwickelten Intimpflegemethode hat das junge Unternehmen ProctyClean mit Sitz in Wien Produkte auf den Markt gebracht, die den Analkanal sanft und effektiv von Stuhlresten befreien, ihn reinigen und mit einem Ölfilm pflegen. Dabei wird erstmals die Ursache bekämpft und nicht die Symptome. Basisprodukt ist das ProctyClean Intimpflege-Set. Damit geht die Reinigung und Pflege des Anal-Bereichs schneller als Zähneputzen, so Moss.





ProctyClean Das ProctyClean Starter-Set.

Der Problemlösungsansatz mit Aufklärungscharakter hat die Jury überzeugt. „Ein hochinnovatives Produkt, das dem Zeitgeist hinsichtlich Körperkult mit verstärktem Pflege- und Hygienebedürfnis entspricht. Mit Humor und Charme wird versucht, ein intimes Thema zu enttabuisieren und den Fokus auf einen Bereich zu lenken, der Lebensqualität verbessern und Wohlbefinden fördern soll. Ähnlich wie bei Inkontinenz-Produkten sehen wir das Potenzial, eine völlig neue Produktkategorie zu erschließen. Herzlichen Glückwunsch dem Siegerteam!“, betont Erich Riegler, Managing Partner bei go2market, stellvertretend für die Jury.

Der Problemlösungsansatz mit Aufklärungscharakter hat die Jury überzeugt. „Ein hochinnovatives Produkt, das dem Zeitgeist hinsichtlich Körperkult mit verstärktem Pflege- und Hygienebedürfnis entspricht. Mit Humor und Charme wird versucht, ein intimes Thema zu enttabuisieren und den Fokus auf einen Bereich zu lenken, der Lebensqualität verbessern und Wohlbefinden fördern soll. Ähnlich wie bei Inkontinenz-Produkten sehen wir das Potenzial, eine völlig neue Produktkategorie zu erschließen. Herzlichen Glückwunsch dem Siegerteam!“, betont Erich Riegler, Managing Partner bei go2market, stellvertretend für die Jury.