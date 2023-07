Im Rahmen des Generationenwechsels erfährt die Marken- und Produktwelt der Wiener Schaumwein Manufaktur Kattus eine Neuausrichtung samt 'progressivem' Produktdesign.

Zum 200. Geburtstag des Firmengründers Johann Kattus I. überarbeitet Wiens älteste familiengeführte Schaumwein Manufaktur ihr Produktportfolio und ihre Markenpositionierung. Mit Johannes Kattus und Maximilian Nimmervoll hat die fünfte Generation im Jahr 2022 die Führung des Unternehmens übernommen und unter dem Titel "Kattus Next Generation" einen einjährigen Strategieprozess mit dem international anerkannten Markenexperten Lutz Kucher zur Neuausrichtung des Familienunternehmens gestartet. Das Ziel dieses Prozesses war es, die Kernwerte des Unternehmens stärker in den Vordergrund zu rücken und die Positionierung klarer auf die Stärken der Schaumwein Manufaktur auszurichten.

Neue Produktfamilien

Prickeln auf den ersten Blick

UpGraping