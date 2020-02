proM² gibt in Zusammenarbeit mit CASH auch heuer wieder in unterschiedlichen Seminaren Einblicke, Tipps und Anwendungstrainings rund um die Welt des Handels und Einkaufs. Neu mit im Angebot: Seminare zu den Themen Leadership und Verhandlungstraining.







Dienstag, 17.3.2020 Hotel InterContinental Wien

Dienstag, 21.4.2020 Salzburg/Anif



Dienstag, 28.4.2020 InterContinental Wien







Donnerstag, 19.3.2020 InterContinental Wien

Mittwoch, 13.5.2020 Salzburg/Anif







Mittwoch, 18.3.2020 InterContinental Wien

Dienstag, 12.5.2020 Salzburg/Anif











Die Markenartikelindustrie ist durch die starke Handelskonzentration speziell gefordert. Wachstums- und Ertragsdruck, hohe Forderungen, ungestillter Innovationshunger des Handels und ständige Veränderungen stellen Führungskräfte vor große Herausforderungen. Für diese speziellen Challenges bedarf es Insides über die Branche, verknüpft mit aktuellem Wissen zum Thema Leadership.Das Seminar ist sowohl für Routiniers geeignet, die sich updaten wollen, als auch für Young PotentialsVerhandlungstechniken, Strategien und effektive Vorbereitung braucht man für einen nachhaltigen Verhandlungserfolg. Dabei bedarf es spezieller Insides, um herauszufinden, wie die LEH-Einkäufer so ticken und was ihnen unternehmensintern alles abverlangt wird.Für ein möglichst praxisnahes Training wird den Teilnehmern ein Profi-Einkäufer zur Seite gestellt.Unabhängig von bisherigen Erfahrung werden in diesem Seminar die Phasen eines erfolgreichen Verkaufsgesprächs erklärt und tiefe Einblicke in die Einkäufertaktiken gewährt. Anhand von Fallbeispielen wird das Wechselspiel von Verhandlungen gezeigt, außerdem erhalten die Teilnehmer einen Werkzeugkasten voller Techniken und Taktiken zu den Themen Preiserhöhungen, Jahresgespräche, Umsatzzielerreichung u.a.m.Egal ob Anfänger oder erfahrener, strategischer Verhandlungsprofi - in diesem Seminar werden praxisnahe Fertigkeiten und Techniken entwickelt, die einen sofortigen Nutzen und kommerzielle Vorteile bieten sollen. Die Teilnehmer erfahren Hintergründe über Entscheidungsprozesse im Handel und bekommen die dazu notwendige Informationsaufbereitung. Auch hier gibt es ein interaktives Verhandlungstraining mit einem Profi-Einkäufer.Nähere Infos zum Seminarangebot sind unter www.pro-m.eu zu finden.