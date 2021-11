Propak: Karton-Industrie kämpft mit Engpässen

Die Versorgung der Kunden ist laut Propak zwar gesichert, die enormen Preissprünge machen den Herstellern jedoch zu schaffen.

"Bei Rohpapieren für Transportverpackungen kam es zu Preissprüngen von bis zu historischen 70 Prozent. Auch die Transport- und Energiekosten sind in den letzten drei Monaten massiv gestiegen", fasst Propak-Obmann Georg Dieter Fischer die aktuelle Situation zusammen. Durch den wachsenden Onlinehandel und den steigenden Bedarf an nachhaltigen Verpackungen sind Karton-Lösungen gefragt. Die gute Auftragslage, besonders seitens der Konsumgüterindustrie, kann dadurch kaum ausgenutzt werden. Die Lieferketten sind laut Fischer noch lange nicht auf dem Pre-Corona-Niveau angelangt, was zu Lieferverzögerungen führt. Dazu Fischer: "So paradox es klingt: Die Auftragsbücher sind vielfach voll, aber gleichzeitig kämpfen die Betriebe um die Wertschöpfung. Preissteigerungen, nicht nur bei Verpackungen, sind eine zwingende Konsequenz aus dieser Entwicklung."