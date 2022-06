Propak: Karton-Industrie wächst unter Druck

Die Propak-Unternehmen konnten bei der Menge und den Umsätzen dazugewinnen - dennoch herrscht eine enorme Kosteninflation.

Rohstoffe und Energie

"Allen voran belasten die Rohstoffknappheit und die Preisexplosionen bei der Energie unsere Branche enorm", sagt Andreas Blaschke, Geschäftsführer von Mayr-Melnhof Packaging International. Der Anteil der Energiekosten an den Produktionskosten in der Propak-Industrie hat sich in den letzten zwei Jahren verdreifacht. Und: "Der Energiebedarf ist zwar in der Papierverarbeitung – mit manchen Ausnahmen, etwa in der Wellpappeproduktion - geringer als in der Papier erzeugenden Industrie. Dennoch besteht eine indirekte Abhängigkeit, da wir logisch auf das Vormaterial angewiesen sind", meint Blaschke.