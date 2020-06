ProView: MNS made in Austria

Entwickelt und hergestellt in Österreich, ist der neue transparente Mund-Nasen-Schutz doppelt praktisch: Einerseits werden Nase und Mund nach Vorschrift bedeckt, andererseits bleibt die Transparenz wie bei Voll-Visieren gewährleistet.

Der Vorteil: Die Mimik der Mitarbeiter bleibt für den Kunden sichtbar. Die Augen bleiben dabei frei, wodurch Spiegelungen, Lichtreflexionen und das Beschlagen von Brillen vermieden werden. ProView ist leicht, kompakt, schnell zu desinfizieren und somit wiederverwendbar.Die Maske liegt entlang des Nasenrückens auf, daher verläuft das größenverstellbare Gummiband unterhalb der Ohren und kommt Brillenbügeln nicht in die Quere. Ein weiterer Vorteil liegt in der Atemfreiheit: Die Maske ist nach unten hin geöffnet, was für eine gute Luftzirkulation für den Träger sorgt. Das wirkt sich auch positiv auf die Schall-Reduktion aus, der Träger bleibt gut verständlich. Mit einem Gewicht von nur acht Gramm bietet ProView einen ganzheitlich hohen Tragekomfort.Die Maske ist ab sofort online erhältlich: www.proviewmaske.at